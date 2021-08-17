الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«توأمي مات».. «قلب» السيناريست فيصل ندا لم يصمد بعد رحيل سمير غانم

السيناريست فيصل
السيناريست فيصل ندا

رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، السيناريست فيصل ندا، طوال الأسابيع الماضية، تاركًا تراثًا فنيًا هائلًا في التأليف للدراما والمسرح والسينما، وصلت إلى 155 عملًا فنيًا مميزًا، من أهمها مسرحية "المتزوجون" بطولة الفنان الراحل سمير غانم.

وكان سمير غانم من أعز أصدقائه وشراكائه في النجاح، ويوم وفاته قبل 3 أشهر، عبر السيناريست فيصل ندا عن حزنه بعد سماعه خبر الوفاة الفنان سمير غانم، وأنه فقد جزءًا كبيرًا من حياته بوفاة الأخير ورحيله.

وقال "ندا"، وهو مؤلف مسرحية "المتزوجون" والتي نجحت نجاحا باهرا وأصبحت واحدة من علامات المسرح:"أعزى نفسى والقلب يعتصر ألمًا وحزنًا على فقد أخ وصديق، تعاملنا معا وتعايشنا سنين عمرنا فى حب وإخلاص".

 

وأضاف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"سمير غانم يعد توأمى أفقدنى بوفاته جزءًا كبيرًا فى حياتى وبرحيله فقدت الكوميديا الصادقة أحد فرسانها الذى أسعدنا وأضحكنا سنين طويلة، رحمك الله يا أعز الأصدقاء وألهمنا صبر فراقك وسلوانك".

وكان للراحل إسهامات فنية كبيرة، حيث ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائي منذ عام 1968، بعد تأميم صناعة السينما المصرية وهجرة الفنانين إلى بيروت وتركيا، وفي عام 1974 عاد مجددا للتأليف المسرحي عبر مسرحية “من أجل حفنة نساء” ومسرحية “المتزوجون” مع الفنان الراحل مسير غانم والفنانة شيرين والفنان جورج سيدهم عام 1976، وأتبعها بعدة مسرحيات حتى خاض تجربة التأليف الإذاعي أيضا عندما قدم المسلسل الكوميدي “الناجح يرفع إيده”، من أبرز أعماله أيضاً “قضية سميحة بدران، المغتصبون، والفجالة”.

صورة الراحل أثناء جراحة قبل عامين

وكان الكاتب الكبير حقق نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني وحصل على عدة جوائز كان منها، أنه فاز بالجائزة الذهبية لأفضل مسلسل كوميدى فى مهرجان الاذاعة والتليفزيون عام 2002.

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