قافلة بيطرية بزفتى لتقديم الخدمات البيطرية اللازمة

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بقرية كفر الجنيدى التابعة لمركز زفتى، فى إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" والمدرج بها قرى مركز زفتى ضمن المرحلة الأولى، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الثلاثاء، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ736 حيوانا، و2900 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"،وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.

وأشار " أنور"، إلى أنه جار تنفيذ واستكمال 54 قافلة بيطرية على مستوى مركز ومدينة زفتى ، المدرج بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير القرى.