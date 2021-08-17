محافظ المنوفية يوقع بروتوكول مع تنمية المشروعات لتطوير البنية التحتية بمنوف

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، عقد منحة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمنوفية بتمويل قدره 14 ونصف مليون جنيه بهدف تطوير البنية التحتية بمركز ومدينة منوف، حضر توقيع البروتوكول الأستاذ إيهاب حجازي مدير المكتب الإقليمي بجهاز تنمية المشروعات بالمنوفية، والمهندس سعد حسن مدير وحدة البنية الأساسية بالجهاز، والأستاذ أحمد علام مسئول البنية الأساسية.

وأكد محافظ المنوفية على أن المشروع يشمل أعمال ترميم وصيانة 3 مدارس و8 مراكز شباب ومد شبكات صرف صحي وذلك مساهمة في تنفيذ ورفع كفاءة مشروعات البنية التحتية بمركز ومدينة منوف.

يأتي هذا في إطار اهتمام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر قد وفر منح قدرها 45 مليون و 650 ألف جنيه مساهمة في النهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لمواطني محافظة المنوفية ، تضمنت اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة الغير نظامية بقرية زنارة التابعة لمركز تلا وقدرها 7 مليون جنيه، بالإضافة إلى منحة بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير ورصف 17 شارع ببلاط الإنتربول بمدينة تلا بتكلفة إجمالية 24 مليون و150 ألف جنيه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على التعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية والنهوض بمستوى وجودة الخدمات المقدمة لقاطني المحافظة، مثمناً الدور الرائد والفعال لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر فى المشاركة المجتمعية التي تمثل أحد المحاور الرئيسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان قد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩.