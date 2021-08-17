بدء مهرجان المسرح للعروض الطويلة بجامعة القاهرة

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، مهرجان المسرح الجامعي للعروض المسرحية الطويلة 15 أغسطس الجاري ويستمر لمدة أسبوعين، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي نظرًا لدوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، مشيرًا إلى الجهود المتواصلة للجامعة لدعم الأنشطة الإبداعية للطلاب مما جعل ساحتها خالية من أي فكر متطرف.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ترعى الفنون الراقية التي تتفاعل مع عقلية الشباب مما يسهم في رقي أفكارهم وأذواقهم ويصبحوا أكثر قدرة على المساهمة بقوة في التنوير والارتقاء بالمستوي الثقافي والفكري، مؤكدًا أن الجامعة لا يقتصر دورها على الجانب التعليمي فحسب ولكنها تسعى إلى فتح مسارات جديدة من الأنشطة الطلابية لصقل مواهب الطلاب وإبداعاتهم.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تعمل حاليًا على إنشاء مسرح بالمدينة الجامعية يحمل اسم "دولت أبيض" وفقًا لأحدث التقنيات العالمية من حيث التجهيزات الفنية والتكنولوجية ليكون منارة جديدة من منارات جامعة القاهرة تضيء من حولها من خلال العمل على اكتشاف المواهب والمبدعين تدعيمًا لرسالة الفن الراقي ودور المسرح في الإرتقاء بالإنسان وجدانيًا وفكريًا.

ومن ناحية أخرى، التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، وبحضور الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبد الحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة نهضة مصر، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وذلك لمناقشة التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات.

شكل هذا اللقاء، مناسبة لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعة العربية المفتوحة، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة والاستفادة من تجارب الآخرين باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة تحرص على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الرابع.

من جهته، عبر الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، عن سعادته بتواجده بجامعة القاهرة، معتبرًا أنها فرصة كبرى للتعاون في عدد من المجالات التعليمية والبحثية وتبادل الأساتذة والطلاب.

وأشاد بتاريخ جامعة القاهرة ودورها في التعليم والبحث العلمي وبما حققته من إنجازات كبرى.