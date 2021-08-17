الحصيلة تتراجع.. 3 أفلام تحصل على 585 ألف جنيه في يوم واحد

تراجعت إيرادات مجموعة من الأفلام خلال الساعات الماضية، بعد أن احتلت صدارة الشباك المصري لفترة طويلة منذ طرحها خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وبينها "العارف" و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" وفيلم "مش أنا"، وبعد أن كان كل فيلم يحقق مليون جنيه يوميا خلال الأسبوع الماضي، أصبحت حصيلة الأفلام مجتمعة أمس 585 ألف جنيه.

إيرادات "فيلم العارف"

جمع فيلم "العارف" بطولة الفنان أحمد عز، أمس الإثنين، إيرادات كلية قدرت بـ344 ألف جنيه، لتصل كل إيراداته حتى اليوم إلى 50 مليون جنيه و500 ألفا، ليعد الفيلم الأكثر تحقيقا للإيرادات منذ جائحة كورونا.

الفيلم يشارك في بطولته كل من كارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد الفيلم من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هي: "مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا"، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

حقق فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» للفنان كريم عبد العزيز إيرادات وصلت إلى 139 ألف جنيه أمس الإثنين لتصل كل إيراداته حتى اليوم إلى 37 مليون جنيه و400 ألف.

ويشارك في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”، عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني الذي حصل على إشادات رائعة خلال الفترة الماضية، وبمشاركة النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.



إيرادات فيلم مش أنا

وحقق فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني 102 ألف جنيه أمس الإثنين بدور العرض لتصل كل حصيلته إلى 42 مليون جنيه و800 ألف والفيلم يشارك فيه الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، بالإضافة إلى من ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم «مش أنا» حول إصابة بطل العمل، الذي يقدمه تامر حسني في شخصية «حسن»، بحالة نفسية خطيرة، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر.