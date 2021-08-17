بريطانيا: المملكة المتحدة لن تتعامل بشكل عادي مع «طالبان»

أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن المملكة المتحدة لن تتعامل بشكل عادي مع حركة "طالبان" لأنها لا تشارك بلاده معايير حقوق الإنسان.

وأضاف راب - في تصريحات صحفية حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" اليوم الثلاثاء- أنه مع الاستيلاء على أفغانستان، سيتم التواصل مع الحركة من خلال أطراف ثالثة.

كما استنكر وزير الخارجية سرعة استيلاء حركة "طالبان" على السلطة، مؤكداً إنه كان أسرع بكثير مما كان متوقعا، كما أشار إلى أن 600 جندي بريطاني إضافي يتواجدون حاليا في مطار كابول حيث لا تزال عملية إجلاء الأشخاص من أفغانستان جارية.

وأوضح وزير الخارجية أن المملكة المتحدة تبذل كل ما في وسعها لإعادة المواطنين البريطانيين في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على الوضع الأمني ​​على الأرض.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء مستقبل أفغانستان، داعياً مسلحي حركة طالبان إلى إنهاء العنف في البلاد.

وكتب راب، على "تويتر": «أشارك وزير الخارجية قرشي القلق العميق على مستقبل أفغانستان» في إشارة إلى وزير خارجية باكستان شاه محمود قرشي.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب: "نتفق على أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا موحدًا في دعوة طالبان لإنهاء العنف وضرورة احترام حقوق الإنسان".

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية عن بدء عملية عسكرية لدعم إجلاء الرعايا البريطانيين من أفغانستان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان لها، إنه تم بدء "عملية بيتنغ" للدعم العسكري لإجلاء الرعايا البريطانيين والمؤهلين لذلك من أفغانستان، وقد يشمل ذلك أيضًا استخدام طائرات سلاح الجو الملكي البريطاني إذا لزم الأمر"، وفق وسائل الإعلام.

يذكر أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت، يوم الخميس الماضي، أنها سترسل نحو 600 جندي إلى أفغانستان للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين والمتخصصين الأفغان العاملين معهم.