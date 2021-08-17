الفلبين تتلقى حوالي 6 ملايين جرعات إضافية من لقاحات كورونا هذا الأسبوع

أعلن رئيس تنفيذ سياسات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومسئول توزيع اللقاحات بالفلبين كارليتو جالفيز جونيور اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستتلقى ما يقرب من ستة ملايين جرعة إضافية من القاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد أيام.

وفي تقريره الأسبوعي إلى الرئيس الفلبيني "رودريجو دوتيرتي" قال جالفيز إن السلطات الصحية تتوقع وصول أربعة ملايين جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، ومليون جرعة من لقاح سينوفارم المتبرع بها، وحوالي 400 ألف إلى 500 ألف لقاح من شركة موديرنا و 500 ألف جرعة أخرى من أسترازينيكا.

وأضاف جالفيز أن جرعات أسترازينيكا من المقرر أن تصل يوم الجمعة القادمة، وتابع أن مانيلا تنسق مع السفارة الأمريكية للتسليم المتقدم للقاحات فايزر و جنونسون آند جونسون وموديرنا المُشتراة.

كما أقر بأن البيانات أظهرت أن وتيرة التطعيم تباطأ مؤخرًا ، حيث أعادت وحدات الحكومة المحلية توجيه المؤسسات المعنية إلى تقديم مساعدات مالية للسكان المتضررين من البروتوكولات الصارمة وعمليات الإغلاق في منطقة العاصمة الوطنية ومناطق أخرى.

وتتطلع الحكومة الفلبينية إلى تكثيف التطعيم حيث تعود مانيلا الكبرى وغيرها من المناطق عالية الخطورة إلى حالة الحجر الصحي المجتمعي وسط زيادة في حالات كوفيد-19 اليومية وخطر تفشي متغير دلتا الأكثر عدوى.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.