إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 6 أشهر

أعلنت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 8646 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ ستة أشهر.

وبحسب الوزارة يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في إسرائيل 951 ألفا و226 شخصا والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 6 آلاف و694 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية - على موقعها الإلكتروني- أنه يوجد أيضا 559 مريضا في حالة حرجة من بينهم 89 تم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي .. في حين يبلغ عدد الحالات النشطة 55 ألفا و323 حالة.



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 207.8 مليوم حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 207 ملايين و 834 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 371 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم تجاوز 4.74 مليار جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.