أمريكا تبحث مع الاتحاد الأوروبي والناتو تطورات الأوضاع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الوضع في أفغانستان مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى كبار الدبلوماسيين البريطانيين والأتراك بشكل منفصل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزراة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحث تطورات الأوضاع في أفغانستان بشكل منفصل مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية البريطاني دومينيك، بما في ذلك جهود إعادة مواطنيهم إلى بر الأمان ومساعدة الأفغان المستضعفين".

وأعرب بلينكن عن تقديره العميق لجهود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتركيا والمملكة المتحدة في أفغانستان.

وفي نفس السياق، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوزير أنتوني بلينكن أجرى العديد من الاتصالات بشأن تطورات الوضع في أفغانستان مع الهند، وباكستان وتركيا وشركاء أوروبيين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن بحث هاتفيا الوضع في أفغانستان مع كل من وزيري الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي والهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

وذكر المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في البيان أن بلينكن أجرى كذلك اتصالات منفردة مع نظرائه في بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا والناتو لبحث التطورات في أفغانستان وجهود واشنطن لإعادة مواطنيها من ذلك البلد.

ويذكر أنه خلال الأيام العشرة الماضية، بسطت حركة طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها أمس الأول بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني خارج البلاد.