الخارجية الروسية: ما يحدث في أفغانستان نتيجة منطقية

قالت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في أفغانستان بعد انسحاب أميركا والناتو نتيجة "منطقية."

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو إن بلاده عرضت سابقا على الناتو تكوين صيغة للتعاون حول أفغانستان، لكن الحلف نظر بشكل متعجرف إلى هذا الاقتراح.

وذكر الدبلوماسي الروسي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء أن موسكو اقترحت أن يتضمن ذلك التفاعل في حالة إجلاء القوات، وفي حالات الأزمات، ودعت إلى إقامة حوار بين الناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، لكن الحلف لم يبد اهتماما بذلك، واليوم تبدو واضحة نتيجة غطرسة الناتو، وهي تتمثل في الطلب المخزي والمهين المقدم لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لفتح حدودها أمام من تعاونوا مع الحلف في أفغانستان.

وأشار جروشكو، إلى أنه تم سابقا عبر مجلس روسيا -الناتو، تنفيذ عدد من المشاريع، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي بشأن إنشاء قوة أمنية دولية لمساعدة أفغانستان، وهدف ذلك إلى استقرار الوضع في أفغانستان، والحد من المخاطر الناشئة هناك، بما في ذلك خطر الاتجار بالمخدرات.

ونوه جروشكو، بأن روسيا قامت في إطار ذلك، بتدريب حوالي أربعة آلاف ضابط من هيئة مكافحة المخدرات في أفغانستان وباكستان ودول آسيا الوسطى.​

وكانت قد أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع في أفغانستان على خلفية رحيل الرئيس الأفغاني عن بلاده، والتطورات المتسارعة في أفغانستان.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "لافروف أطلع بلينكن على التقييم الروسي للوضع في أفغانستان".

وأضافت: "لافروف أشار لبلينكن إلى استمرار الاتصالات بين السفارة الروسية وممثلي جميع القوى السياسية الفاعلة في أفغانستان".

وأكد مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الروسية في وقت سابق استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية أفغانية، لافتا إلى أن روسيا لم تعترف بشرعية سلطة "طالبان".

وقال ضمير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان مدير قسم آسيا الثاني بالخارجية الروسية: "كنا ندعو دوما لتشكيل حكومة انتقالية في أفغانستان، وبالطبع سوف نتعامل معها".

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للاعتراف بشرعية حكومة "طالبان" حال انتقال السلطة بطريقة سلمية في أفغانستان: "لم نعترف بها بعد، ولكن كل شيء في أوانه ومن يعش يرى".

وأكدت السفارة الروسية في كابل استعداد موسكو للتعامل مع حكومة انتقالية في أفغانستان حيث أعلن رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله الأحد أن رئيس البلاد أشرف غني استقال من منصبه وغادر البلاد.