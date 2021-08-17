الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من القدس والخليل والبيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 فلسطينيين من القدس والخليل والبيرة ونصبت حاجزًا عند مدخل قرية راس كركر غرب رام الله .

وقالت مصادر أمنية، إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا في البيرة وهم ليث البرماوي، 22 عاما، وعمر الشيخ قاسم، 23 عاما، ومنذر الشيخ قاسم، 23 عاما، وذلك عقب مداهمة منازل ذويهم.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن خالد أبو تركي، وفتشت منازل ونصبت عدة حواجز عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من مدينة القدس هما آدم شفيق عبيد، ومحمد مبتسم عبيد، وذلك لدى مرورهما بجانب نقطة التفتيش المقامة على مدخل العيسوية الغربي.

وكانت دعت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينجز، إلى تأمين الحماية الخاصة لأطفال فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقالت إن "اليوم الذي نشهد فيه عودة أطفال فلسطين إلى مدارسهم هو يوم للاحتفال".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعت "هاستينجز في البيان الذي أصدرته، إلى التأكد من "أنهم يعودون إلى مقاعدهم الدراسية في أمن وأمان وأمل."

وبحسب البيان، يحصي معظم هؤلاء الأطفال الأيام ويتطلعون بشوق إلى مدارسهم لتفتح أبوابها "لأن العام 2021 كان بالنسبة للكثير ممن هم في مقتبل العمر في فلسطين عاما طويلا بحق وحافلا بالأحداث حتى هذا اليوم."

وأشارت "لين هاستينجز" إلى أن نحو 180 ألف طفل في قطاع غزة ممن تتراوح أعمارهم من 4 إلى 17 عاما سيداومون أو يعودون إلى "مدارس ما زالت ترزح تحت ثقل ما لحق بها من أضرار لأنه لم يُسمح بإدخال المواد الضرورية لترميمها."

وأكدت المنسقة الإنسانية في بيانها على حق أطفال فلسطين في التعليم الآمن، داعية إلى "تأمين الحماية الخاصة لهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بالنظر إلى مكامن ضعفهم الخاصة".

وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، قُتل 67 طفلا في قطاع غزة خلال حالة التصعيد الأخيرة وطفل آخر في شهر يونيو بفعل مخلّفات الحرب المتفجرة، وشددت "هاستينجز" على ضرورة "وضع حدّ للاستخدام المفرط للقوة".