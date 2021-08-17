«التضامن»: زيادة الجمعيات الاهلية بمشروع تنمية الأسرة لـ400 جمعية

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكنية يستهدف مليون سيدة في 10 محافظات هي البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف- المنيا - أسيوط - سوهاج- قنا - الأقصر - أسوان، مشيرا إلى تنفيذ ما يقرب من 7 ملايين زيارة منزلية من خلال 2000 مثقفة مجتمعية حتى الآن.

وأوضح عثمان لـ"الدستور"، أنه تم إنشاء 64 عيادة أهلية بالتعاون مع 108 جمعيات أهلية، كما أنه من المستهدف زيادتها إلى 400 جمعية على مستوى 20 محافظة ضمن خطة الدولة لمشروع تنمية الأسرة.

وأكد عثمان، أن المشروع لن يقتصر على سيدات تكافل بل سيتم التوسع فى عدد المستهدفات لحوالي 6 ملايين سيدة، مشيرا إلى أن تنمية الأسرة خطة متكاملة تشارك فيها عدد كبير من الوزارات، وذلك من خلال عدة محاور منها التمكين الاقتصادي لحوالي مليون مشروع صغير للسيدات المستهدفات، وتنفيذم 500 ألف مشروع منهم خلال الفترة المقبلة.

من جهتها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادى للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لا سيما فى المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعى فى هذه المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعى وبرنامج " فرصة"، وهو جهد سيكون له أثر فعال فى جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص.

وأشارت إلى أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، مضيفة أن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعية في القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضية الهامة.