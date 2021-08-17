«الري»: إجراءات جديدة للاطمئنان على السد العالي وخزان أسوان القديم

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي من خلال دراسة "تطوير أرصاد السد العالي" الجاري إعدادها، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وبحضور العديد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وممثلى كافة الجهات المعنية والعديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الفيضان الحالي، والإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.

وأشار الدكتور عبد العاطى، لأهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول المسائل والموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر واستاذة الجامعات، مشيراً إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان فى عام 2016 بضم العديد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.

وأكد الدكتور وزير الري استمرار رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما شدد وزير الموارد المائية والرى، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية فى مختلف محافظات الجمهورية.