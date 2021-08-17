الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري»: إجراءات جديدة للاطمئنان على السد العالي وخزان أسوان القديم

وزير الري
وزير الري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي من خلال دراسة "تطوير أرصاد السد العالي" الجاري إعدادها، وخزان أسوان القديم الجارى إعادة تأهيله حالياً.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، وبحضور العديد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وممثلى كافة الجهات المعنية والعديد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الفيضان الحالي، والإجراءات التى تقوم بها الوزارة لإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، والسيناريوهات المختلفة للتعامل بديناميكية مع مختلف التصرفات الواردة.

وأشار الدكتور عبد العاطى، لأهمية عقد اجتماع المجلس بشكل دائم ومستمر للتباحث حول المسائل والموضوعات الفنية المتعلقة بالسد العالي وخزان أسوان وملحقاتهما بمشاركة الخبراء الوطنيين وكوادر واستاذة الجامعات، مشيراً إلى أنه تم إعادة تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للسد العالي وخزان أسوان فى عام 2016 بضم العديد من الجهات والمتخصصين بهدف تفعيل دور اللجنة.

وأكد الدكتور وزير الري استمرار رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً على ضرورة مواصلة التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.

كما شدد وزير الموارد المائية والرى، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية فى مختلف محافظات الجمهورية.

الجامعات الدكتور محمد عبدالعاطي رفع درجة الاستعداد التعديات على نهر النيل وزير الموارد المائية وزير الموارد المائية والرى الترع والمصارف وزاره الموارد المائيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 أغسطس

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بحماية دولية للفلسطينيين من سياسات التطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة