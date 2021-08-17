التحقيق في العثور على جثة مسن متعفنة سرير نومه بالخليفة

تكثف مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة متعفنة لمسن داخل شقته في ظروف غامضة بمنطقة الخليفة.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة الخليفة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن على سرير غرفة نومه، وفي حالة تعفن رمي كامل، مقيم بمفرده.

وبالفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وتبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة؛ ما يؤكد عدم تعرضه للسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشرحة زينهم

ونُقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة والتحفظ عليها، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.