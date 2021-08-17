الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة زياد العليمى وآخرين في نشر أخبار كاذبة

زياد العليمي
زياد العليمي

تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الثلاثاء، محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة.

كانت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم ، أجلت محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة، في الجلسة السابقة لحضور المتهمين.

قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبوالمعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ؛ لاتهامهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي.

وكانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة وتعريض الأمن للخطر، وتهديد استقرار البلاد والأمن القومي.

أخبار كاذبة محاكمة زياد العليمي نشر بيانات نيابة أمن الدولة العليا أحكام القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

تفاصيل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء 17 أغسطس

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بحماية دولية للفلسطينيين من سياسات التطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة