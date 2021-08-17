روسيا: استيلاء طالبان على أفغانستان نتيجة طبيعية لسياسة واشنطن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن ما يجري في أفغانستان واستيلاء طالبان على كابول، كان نتيجة طبيعية على خلفية سحب قوات الناتو ووحدات الجيش الأمريكي من هناك.

وأضاف جروشكو، اليوم الثلاثاء: "يوغوسلافيا والآن أفغانستان، هل يمكن أن تكون التوقعات مختلفة؟، لقد تم إنفاق تريليون من الدولارات وتحولت لهباء منثور".

وأضاف أنهم تحدثوا في الناتو على مدى 20 عاما، عن صلابة وقوة "التلاحم عبر الأطلسي ومراعاة رأي كل عضو في الحلف، قدمنا إلى هنا معا، ونرحل معا، ها هي واشنطن قالت كفى، وعلى الفور ظهر كل التضامن عبر الأطلسي على حقيقته".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوضع في كابول وأفغانستان ككل يعود للاستقرار بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة ومعظم أراضي البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فإن الوضع في كابول وأفغانستان ككل يعود للاستقرار، مشيرة إلى أن حركة طالبان بدأت باستعادة النظام العام وأكدت الضمانات الأمنية للسكان المحليين والبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

وأضافت: "الخارجية الروسية تتابع عن كثب تطورات الوضع في أفغانستان بعد انتقال السلطة في هذا البلد إلى حركة طالبان نتيجة الغياب شبه الكامل للمقاومة من القوات المسلحة الأفغانية، التي دربتها الولايات المتحدة وحلفاؤها".

وأكد البيان، أن السفارة الروسية في كابول تواصل عملها كالمعتاد وتجري اتصالات عمل مع ممثلي السلطات الجديدة من أجل ضمان أمن البعثة الخارجية الروسية، داعيا جميع الأطراف الأفغانية إلى الامتناع عن العنف والمساعدة في حل الوضع سلميا.