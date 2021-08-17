اليوم.. محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه فى مدينة نصر

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، اليوم الثلاثاء محاكمة 3 متهمين بسرقة ربة منزل بالإكراه في مدينة نصر.

وعقدت جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال عبد العال السمري ومحمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.



وأسندت النيابة للمتهمين "إ.م"، و"م.ع"، و"ح.ح"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفًا، والمبلغ المالى المقدر بالتحقيقات، والمملوكين للمجنى عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها بأن أبصراها منفردة بالطريق العام وتربصا لها، وما أن حان عبورها الطريق حتى قام المتهم الأول بقيادة الدراجة البخارية بسرعة نحوها وبادر مرافقه بجذب حقيبتها فتمسكت بها حتى وقعت أرضاً وسحلاها محدثين إصابتها الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات والهروب بها.

من جانبه قام المتهم الثالث بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثانى فى ارتكاب جريمة السرقة، بأن اتفق معهما على تنفيذها وتقسيم متحصلاتها وساعدهما عليها مع علمه بأمرها، بأن أمدهما بالدراجة البخارية الخاصة به، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، على النحو المبين بالتحقيقات.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.