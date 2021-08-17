الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يلتقى مدير الأمن الجديد ويناقش الخطة المرورية للمحافظة

محافظ مطروح ومدير
محافظ مطروح ومدير الأمن

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بمكتبه، اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، مقدما له التهنئة لتوليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق، مع التأكيد على التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح ومديرية الأمن لتحقيق الصالح العام مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة. 

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محافظ مطروح ومدير الأمن 

وناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عددًا من الموضوعات ومنها التأكيد على جهود السيطرة الأمنية وتحقيق الانضباط الأمنى والمرورى بالشارع المطروحى، والتيسير على المواطنين مع إعلاء سلطة القانون، بالإضافة إلى مناقشة جهود إدارة المرافق مع التأكيد على التعاون في تحقيق الانضباط بالشارع المطروحى والوقوف على كافة الإشغالات والتعديات ومواجهتها بكل حزم.

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محافظ مطروح ومدير الأمن 

كما تمت مناقشة مقترح أهمية تنظيم وتيسير الحركة المرورية بموقف السيارات بالكيلو ٢، مع الالتزام بالضوابط  المحددة باعتباره واجهة مدخل مدينة مرسى مطروح السياحية، كذلك أهمية السيطرة على  البيتش بجي حرصا على سلامة المواطنين ومراجعة كافة التراخيص وتحديد مناطق سيرها.

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محافظ مطروح ومدير الأمن 

وأكد مدير أمن مطروح أنه سيتم الدعم بعناصر إضافية لمرور مطروح لتيسير الحركة المرورية داخل المدينة والطريق الدولي.

وكان التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بممثلى إحدى الشركات العاملة فى إنتاج مياه الشرب من الهواء بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتكثيف الهواء والرطوبة بحضور العميد حاتم تابع السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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محافظ مطروح ومدير الأمن 

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالتقنية الجديدة، مع دراسة مقترح إنشائها بالتجمعات الصحراوية  لخدمة الأهالى مع الاعتماد على الطاقة الشمسية، وكذلك بواحة سيوة بما يخدم السياحة العلاجية بها، موجها لشركة مياه مطروح وشركة الكهرباء وإدارة الأملاك  لدراسة مقترح تخصيص مواقع لإنشاء محطات جديدة بمطروح بالتكنولوجيا الحديثة فى إنتاج  المياه.

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محافظ مطروح ومدير الأمن 
محافظ مطروح مدير امن مطروح مساعد وزير الداخلية السيطرة الأمنية الحركة المرورية مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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