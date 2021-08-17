الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

تراجعت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبية إلى أقل من 1,400 إصابة اليوم الثلاثاء وسط استمرار الموجة الرابعة من الفيروس على الصعيد الوطني.

 

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 1,373 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1,323 إصابة محلية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 226,854 إصابة.

 

وانخفض عدد الإصابات اليومية بكورونا بمقدار 183 إصابة بالمقارنة مع 1,556 إصابة مسجلة في اليوم السابق، ليتراجع لأول مرة إلى أقل من 1,400 إصابة في أسبوعين.

 

وعلى الرغم من انخفاض الحصيلة اليومية، لكن من الصعب القول إن انتشار الفيروس يتباطأ. عادة ما تتراجع الحصيلة اليومية في مطلع الأسبوع، ثم ترتفع مرة أخرى ابتداء من يوم الأربعاء.

 

وأضافت البلاد 6 حالات وفاة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,173 وفاة.

 


ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


إرشادات منظمة الصحة العالمية
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»  في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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