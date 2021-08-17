الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن والعراق يتفقان على تحديد خطوات إقامة المدينة الاقتصادية

منهل عزيز الخباز
منهل عزيز الخباز

بحث الأردن والعراق آليات العمل اللازمة لمشروع المدينة الاقتصادية بعد اكتمال تخصيص الأرض من الجانبين لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أكد الجانبان خلال اجتماع عقد عن بعد بواسطة "الفيديو كونفرانس" برئاسة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي عن الجانب الأردني، ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز وبحضور عدد من المسؤولين من البلدين وأعضاء اللجنة التوجيهية العليا، أن "هذا المشروع الذي يأتي في إطار مشاريع التعاون الثنائي بين الأردن والعراق يستهدف تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية ويسهم في تحقيق التكامل في عدد من القطاعات التي ستعود بالنفع على الطرفين".

وتم تحديد الخطوات اللاحقة لهذا المشروع، والتي سيتم بلورتها من خلال اجتماعات اللجان الفنية من كلا الجانبين، والتي ستعقد في عمان الأسبوع المقبل.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أنه سيتم بعدها وضع خطة عمل واضحة والاتفاق على توحيد الإجراءات وآليات العمل والامتيازات والأطر القانونية تمهيدا لطرح عطاءات دراسات الجدوى والإجراءات التنفيذية اللازمة للمشروع بعد انتهاء الجانب العراقي من تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمدينة وسبقه بذلك الجانب الأردني.

وفي وقت سابق، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، طائرة مساعدات طبية للشعب اللبناني، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الصحة.

وقالت الهيئة في بيان إن الطائرة تحمل أدوية ومستلزمات طبية لإيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان الشقيق، نظرًا للظروف التي يمر بها حاليا.

وقال أمين عام الهيئة الأردنية حسين الشبلي إنه تنفيذا للتوجيهات الملكية جرى التواصل مع وزارة الصحة لتأمين المواد والمستلزمات الطبية، والتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية ، لتأمين ارسال طائرة المساعدات للوقوف إلى جانب الأشقاء اللبنانيين.

وأرسلت الهيئة منذ أزمة مرفأ بيروت 5 طائرات محملة بمساعدات إغاثية ومولدات كهربائية ومواد غذائية وطبية وأدوية.

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