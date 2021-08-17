مركز المصالحة الروسى: رصد 26 انتهاكا من مسلحى «النصرة» فى إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصد 26 عملية قصف من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، جاء في بيان للمركز الروسي للمصالحة نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية على "فيسبوك" يوم الاثنين أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي نفذوا 14 عملية قصف في محافظة إدلب و4 في محافظات اللاذقية وحماة وحلب.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية والتركية نفذت دورية في محافظة حلب، كما قامت الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دوريات في مسارين بمنطقة منبج بريف حلب، ومسارين آخرين في محافظتي الرقة والحسكة.

كما قامت العربات الروسية بمرافقة وسائل النقل المدنية على طريق M4 من عين عيسى إلى تل تمر.

وأكد المركز الروسي "استمرار العمل الهادف إلى التسوية السلمية للنزاع ومساعدة المواطنين السوريين في العودة للحياة السلمية".

وفي وقت سابق، أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 41 انتهاكا من قبل المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له ، إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 15 عملية قصف في محافظة إدلب و16 في محافظة اللاذقية و7 في حلب و3 في حماة.

كما أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن رصده 34 انتهاكا من جانب المسلحين في منطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري فاديم كوليت - في بيان - إن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" في سوريا نفذوا 21 عملية قصف في محافظة إدلب و6 عمليات في محافظة اللاذقية و5 عمليات في حماة وعمليتين في حلب.