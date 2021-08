قيس سعيد: من يظن أننى سأعود للوراء واهم

8/17/2021 7:53:41 AM

الثلاثاء 17/أغسطس/2021 - 07:53 ص 8/17/2021 7:53:41 AM

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب، مشيرا إلى أنه لن يتراجع إلى الوراء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، خلال زيارته لمطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، قال سعيّد إنه "يتألم عند اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع السفر".

وأضاف أن "الوضع الحالي يقتضي اتخاذ إجراءات مماثلة، الغرض منها ليس الحد من حرية التنقل، بل محاربة الفساد".

وتابع: "أطلب من بعض السياسيين النزهاء أن يتريثوا قليلا ريثما تستقر الأوضاع، وحرية التنقل مضمونة ولا مجال للمس بها".

وأشار إلى أن "الإجراء يخص من تتعلق بهم شبهات فساد ومن يهرب أموال الشعب"، مضيفا: "لسنا في دكتاتورية ولم تنصب المشانق".

وشدد على أن الحقوق والحريات في البلاد مضمونة.

وقال: "الحكومة ستتشكل قريبا وفقا لإرادة الشعب التونسي، ومن يظن أنني سأعود إلى الوراء فهو واهم".

وعلى صعيد آخر، أعلن وليد الحجام المستشار لدى الرئيس التونسي أن 223 ألف مواطن تونسي تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد اليوم في كامل مراكز التلقيح على مستوى البلاد.

يشار إلى أن حملة التلقيح المكثف في يومها الثاني انطلقت منذ الساعة السابعة صباح اليوم الأحد، وتشمل الفئة العمرية بين 18 و39 سنة.

وأكد المكلف بتسيير شؤون وزارة الصحة التونسية علي مرابط، خلال زيارة تفقدية لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، إنه تم توفير مليون ومائتي ألف جرعة لقاح لليوم الوطني الثاني لعمليات التلقيح المكثف الموجه للفئة العمرية بين 39 و 18 سنة، مشيرا إلى أنه تم توجيه الدعوة إلى حوالي مليون ومائة وثلاثة وعشرين ألف مواطن تونسي لتلقي اللقاح.

وشدد مرابط - في تصريحات صحفية - أنه سيتم تنظيم أيام مخصصة لفئات معينة على غرار المسجلين ولم تصلهم رسائل، لافتا إلى أن شعار هذه المرحلة هو "yes we do" مفيدا بأن التلاقيح متوفرة و بالإمكان تلقيح 50 % من التونسيين.