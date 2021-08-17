الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الرئيس الأفغانى السابق: أجرينا مفاوضات مثمرة مع طالبان

الرئيس الأفغاني السابق
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي

أعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أنه أجرى مفاوضات "مثمرة" مع قادة حركة "طالبان" التي سيطرت على أفغانستان في الأيام الأخيرة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن كرزاي قوله: "نحن على اتصال مع قيادة حركة "طالبان"، وأجرينا مفاوضات مثمرة وبحثنا قضايا هامة ولدينا تعاون جيد مستمر".

وأضاف أن هناك جهودا لا تزال مستمرة لإعادة الحياة إلى المجرى الطبيعي، تبذل مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله وزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمت يار.

وكان كرزاي وعبد الله وحكمت يار قد أعلنوا أنهم يجرون مفاوضات مع "طالبان" بشأن السلام والحفاظ على الاستقرار.

واستولت حركة "طالبان" على البلاد يوم الأحد وأعلنت عن "إنهاء الحرب" في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

ونقلت "رويترز"  في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، أمس الأحد، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

مفاوضات طالبان طالب أجر مفاوضا جرين ألبان أجرى فاو

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