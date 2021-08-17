إيطاليا: اعتقالات على ذمة تهريب مهاجرين إلى البلاد

ألقت شرطة كالياري في مقاطعة سردينيا جنوب إيطاليا القبض على رجلين يتزعمان تنظيما إجراميا دوليا نشط في تسهيل الهجرة، فيما كانا يستعدان لتهريب مهاجرين إلى إيطاليا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "آكي الإيطالية" أعلنت الشرطة أنها "صادرت زورقا شراعيا بطول 17 مترا يرفع العلم الهولندي"، في إطار "عملية أجرتها فرقة العمليات المتنقلة في كالياري، وبتوجيه من مديرية مكافحة المافيا في عاصمة ساردينيا وبالتنسيق مع المديرية الوطنية لمكافحة المافيا".

وذكرت الشرطة، أن "الحجز الاحترازي كان ضروريا، لأن التنظيم الإجرامي كان ينظم عملية نقل وشيكة إلى الأراضي الإيطالية لبعض المهاجرين الخطرين".

وبينت، أنه "شاركت في العملية الوحدات الجوية والبحرية التابعة لقوات خفر السواحل، تحت إشراف المركز الوطني لتنسيق عمليات الإنقاذ البحري (IMRCC) في روما".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة الإيطالية، الإثنين، 24 حالة وفاة، و3 آلاف و674 إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أوردته وكالة أنباء (أنسامد) الإيطالية: أن إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء ارتفع إلى 128 ألفا و456 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة 4 ملايين و444 ألفا و338 إصابة.

وأشارت إلى تعافي 3 آلاف و477 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4 ملايين و187 ألفا و186 حالة، فيما بلغت حصيلة الحالات النشطة 128 ألفا و696 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.