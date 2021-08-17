الإنتربول يحذر من جرائم مرتبطة بانتشار كورونا

أصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) تحذيرا من استهداف المحتالين للحكومات بجرائم نصب مرتبطة بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال الإنتربول إنه في أكثر من 60 حالة في 40 دولة، تلقى ممثلو وزارات الصحة والمستشفيات عروضا لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم.

ووفقا للبيان، عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات.

ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين وكذلك بالهاتف كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الأمين العام للإنتربول يورجن ستوك: "حتى عندما تفشل محاولة الاحتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة لتحذير السلطات إزاء هذه التهديدات".



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.