السعودية.. عقوبة عدم التزام الكمامة قد تصل إلى 200 ألف ريال

حددت هيئة الترفيه السعودية الغرامات المالية المترتبة على 17 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لجائحة كورونا، تبدأ من 1000 ريال كحد أدنى، ويصل بعضها إلى 200 ألف ريال.

ونقلا عن صحيفة "الوطن" السعودية التي أفادت بأنه "حسب قائمة المخالفات الخاصة بهيئة الترفيه، والمعروضة عبر المنصة الوطنية للمخالفات، والمتعلقة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للجائحة، تبلغ غرامة إدخال غير الملتزمين بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف والفم المنشآت 2000 ريال (533 دولارا أمريكيا) في حدها الأدنى، وتصل إلى 200 ألف ريال (53328 دولارا أمريكيا) بالحد الأقصى".

وقالت الهيئة في قائمة المخالفات إن غرامة إدخال المؤسسات لغير الملتزمين بارتداء الكمامات أو ما يغطي الأنف تبلغ 10000 ريال بالحد الأدنى و200 ألف ريال بالحد الأقصى.

وأضافت أن غرامة عدم ارتداء المواطن للكمامة في الفعاليات أو المؤسسات تبلغ 1000 ريال كحد أدنى و100 ألف ريال بالحد الأقصى.





ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.





إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.