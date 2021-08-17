ترامب يعلق على طريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بيانًا مقتضبًا علق فيه على التطورات الأخيرة في أفغانستان، وانسحاب القوات الأمريكية من هناك.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" الروسية ، أكد ترامب أنه كان من الأجدى سحب القوات من أفغانستان بطريقة مختلفة تمامًا.

وقال: "ليس الأمر في أننا غادرنا أفغانستان، وإنما في الطريقة غير المهنية التي غادرنا بها!".

وكان ترامب قد اعتبر أنه "حان الوقت كي يستقيل جو بايدن"، على خلفية انتصار حركة طالبان في أفغانستان.

وكتب في بيان أصدره: "عار ما سمح بحدوثه في أفغانستان مع الارتفاع الهائل في الإصابات بكوفيد، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، واقتصادنا المعطّل".

وأشار في بيان آخر يوم الأحد إلى أن "ما فعله جو بايدن بأفغانستان أسطوري.. نظم إحدى أعظم الهزائم في التاريخ الأمريكي!".

ووقعت الولايات المتحدة في 29 فبراير 2020 بالعاصم القطرية الدوحة اتفاقية مع حركة طالبان في عهد ترامب تعهدت بها واشنطن وحلف شمال الأطلسي بمغادرة أفغانستان بحلول 1 مايو 2021، وأعطت طالبان جملة من الضمانات في المقابل.

و علي صعيد آخر، دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن إلى تقديم استقالته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال ترامب في بيان مقتضب: "لقد حان الوقت لكي يستقيل جو بايدن.. ما سمح بحدوثه في أفغانستان وصمة عار، بالتزامن مع الارتفاع الهائل في إصابات كورونا، وكارثة الحدود، وتدمير استقلال الطاقة، والاقتصاد المعطل".

ودخلت حركة طالبان العاصمة كابل في وقت سابق اليوم، وذلك بعد سيطرتها على معظم الولايات الأفغانية التي تساقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي مقاتلي الحركة.

وأكدت قناة "أريانا" نيوز التلفزيونية، نقلًا عن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مقاتلي الحركة باتوا يسيطرون على جميع مناطق العاصمة الأفغانية كابل.

وقال مجاهد، إن "الوضع في كابل تحت السيطرة"، وأن "الدوريات الليلية ستبدأ قريبًا".

وأفادت وسائل الإعلام بأن "طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان".