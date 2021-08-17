قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى "حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبوكبير بالشرقية" لتسريبها.



وقال وزير التربية والتعليم، فى بيان صحفى له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":

"تقرر حجب نتيجة الطالبين أبناء النائب عن دائرة أبو كبير بالشرقية، وذلك لنشرها على صفحات التواصل الاجتماعى قبل إعلان النتيجة رسميا وتحويل الأمر برمته إلى الشؤون القانونية لفتح تحقيق موسع فى الأمر".



وتعتمد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الثانوية العامة 2021 فى أقل من ٢٤ ساعة المقبلين، حيث سيتم اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم وإعلان مؤشرات النجاح والتنسيق فى مؤتمر صحفى يتم بثه على التلفزيون بحضور كل من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار.



فى هذا السياق نكشف أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل إعتمادها رسميًا:



_ سوف تتاح النتيجة (المجموع الكلى) على المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفى.

_ بعد المؤتمر بثلاث ساعات، فى نفس اليوم، يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب فى كل مادة.

_ تعرض وزارة التربية والتعليم بثا مباشرا لمؤتمر يوم الثلاثاء الموافق ١٧ أغسطس فى تمام الساعة الواحدة ظهرا .

_ النتائج مطمئنة ومبشرة

_ النسبة لم تصل لـ 80%

_ سوف يتم إعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات فى مؤتمر الثلاثاء المقبل.

_ وجه وزير التربية والتعليم رسالة لجميع الطلاب وأولياء الامور قائًلا : لا تستمعوا لأحد عن الثانوية العامة او مؤشرات التنسيق حتى نعلن رسميا.

_ يوجد اوائل نتيجة الثانوية العامة 2021 على مستوى الجمهورية وأوائل على مستوى المديريات، بالإضافة إلى أوائل على مستوى كل مادة دراسية على سبيل المثال الأول فى الكيمياء أو الأول فى الفيزياء.

_ سوف يتاح تظلمات فى نتيجة الثانوية العامة 2021.



من جانهب قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيقوم بعقد مؤتمرًا صحفيًا للثانوية سيكون بث مباشر دون وجود لأي حاضرين، ويمكن متابعة المؤتمر من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم أو من خلال القنوات التى سوف تبث المؤتمر.