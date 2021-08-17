تموين الأقصر: صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ 1,12 مليون جنيه

تموين الأقصر: صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ 1,12 مليون جنيه
أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المديرية شنت عدة حملات على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، وأسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 حتي 15 أغسطس عن:-
اولا : المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق:
انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 41.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7 مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 2476 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 570 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,12 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 49577 بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.
ثانياً: شئون التموين:
من خلال 479 تاجر تمويني و 172 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر اغسطس2021 بمبلغ 32.8 مليون جنيه بنسبة 76.6 % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد
كما تم توزيع وتسليم 755 بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .
وتم اضافة 196 زوجة مستفيدة الي بطاقة تموين زوجها فصلا من بطاقة تموين أسرتها.
ثالثا: الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق :
تم تحرير 429 محضر ومخالفة تموينية منها :
140 مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ,مواصفات, غلق وتوقف ,سجلات , ميزان ,نظافة" ،
275 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر"
14 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز
وكان من أبرز القضايا ما يلي :-
سلع منتهية الصلاحية
سلخانة :
ضبط كمية قدرها 70 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية
أخرى أسواق :
ضبط 2/1 1 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية
ضبط ٦ أجولة ردة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية
سلع مجهولة المصدر :
بدالين تموينين :
ضبط بدال تمويني لعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد واستيلائه علي سلع تموينية بقيمة 13666جنيه
ضبط تاجر تموين قام بتجميع 29 بطاقة تموينية
تحرير محضر عدم وجود كارت التاجر
اخري مخابز :
تصرف وتجميع : 15 شكارة دقيق بلدي مدعم
اختراق ماكينة : قيام المخابز البلدية بضرب البطاقات التموينية بماكينة المخبز
بما يعادل 5860 رغيف بدون انتاج وتصنيع للخبز
اعلان :
تحرير محاضر اوكازيون وهمي (أعلان تخفيضات دون الحصول على تصريح اوكازيون من الجهة المختصة )
وتهيب المديرية بالمواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.
وأسفر المرور على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية عن تحرير عدد 7مخالفات تموينية بيانها كالآتي:
١-ضبط 5172 قطعة حلوي ولبان ولعب أطفال اشكال داخلها حلوي وشيكولاته مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تخص الإنتاج والانتهاء أو المنتج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي داخل أحد المخازن الغير مرخصة.
٢- محضرين غلق تاجر تموين في مواعيد العمل الرسمية دون عذر.
٣-٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وجاري إجراءات العرض على النيابة العامة.