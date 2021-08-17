الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين الأقصر: صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ 1,12 مليون جنيه

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالأقصر

أوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أن المديرية شنت عدة حملات على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين، وأسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 1 حتي 15 أغسطس عن:-

 

اولا : المخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق:
انتظم عمل المخابز خلال الشهر دون أي معوقات وتم صرف كمية قدرها 41.7 مليون رغيف بمعدل يومي 2,7  مليون رغيف / يوم من خلال 306 مخبز ، بخلاف صرف كمية قدرها 2476 طن دقيق بلدي 82% للمواطنين بموجب البطاقات التموينية من خلال 570 مستودع دقيق على مستوى المحافظة كما تم صرف سلع غذائية حرة كفارق نقاط الخبز بمبلغ وقدره 1,12 مليون جنيه خلال الشهر لعدد 49577  بطاقة تموينية قام اصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم.

 

ثانياً:  شئون التموين: 
من خلال 479 تاجر تمويني و 172 منفذ مشروع جمعيتي على مستوى المحافظة تم صرف السلع التموينية مقررات شهر اغسطس2021 بمبلغ 32.8 مليون جنيه بنسبة 76.6  % بموجب البطاقات التموينية دون ازدحام على المنافذ التموينية أو أي معوقات في عملية الصرف وخاصة تحت الظروف التي تمر بها البلاد 
كما تم توزيع وتسليم 755  بطاقة تموينية ما بين بدل تالف وفاقد وفصل اجتماعي واستخراج جديد .
وتم اضافة 196 زوجة مستفيدة الي بطاقة تموين زوجها فصلا من بطاقة تموين أسرتها.

 

ثالثا: الجهود الرقابية والقضايا المحررة للمخابز والأسواق :
تم تحرير 429  محضر ومخالفة تموينية منها :
140  مخالفة ضد المخابز "نقص وزن ,مواصفات, غلق وتوقف ,سجلات , ميزان ,نظافة" ، 
275 قضية بالأسواق "إعلان أسعار ـ شهادة صحية ـ مجهول المصدر ـ ذبح خارج المجازر" 
14 قضية ضد محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز 
وكان من أبرز القضايا ما يلي :-
سلع منتهية الصلاحية 
سلخانة : 
ضبط كمية قدرها 70 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية   
أخرى أسواق :
ضبط 2/1 1 طن دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية
ضبط ٦ أجولة ردة ناعمة مخصصة للمخابز البلدية     
سلع مجهولة المصدر :
بدالين تموينين :
ضبط بدال تمويني لعدم ممارسة النشاط علي الوجه المعتاد واستيلائه علي سلع تموينية بقيمة 13666جنيه 
ضبط تاجر تموين قام بتجميع 29 بطاقة تموينية
تحرير محضر عدم وجود كارت التاجر 
اخري مخابز :
تصرف وتجميع : 15 شكارة دقيق بلدي مدعم 
اختراق ماكينة : قيام المخابز البلدية بضرب البطاقات التموينية بماكينة المخبز 
بما يعادل 5860 رغيف بدون انتاج وتصنيع للخبز 
اعلان : 
تحرير محاضر اوكازيون وهمي (أعلان تخفيضات دون الحصول على تصريح اوكازيون من الجهة المختصة ) 
وتهيب المديرية بالمواطنين توخي الحذر عند شراء احتياجاتهم وعدم التزاحم والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات حفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم.

 

وأسفر المرور على الأسواق والمحلات العامة والأنشطة التموينية  عن تحرير عدد 7مخالفات تموينية بيانها كالآتي:
١-ضبط 5172 قطعة حلوي ولبان ولعب أطفال اشكال داخلها حلوي وشيكولاته مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تخص الإنتاج والانتهاء أو المنتج ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي داخل أحد المخازن الغير مرخصة.

٢-  محضرين غلق تاجر تموين في مواعيد العمل الرسمية دون عذر.

٣-٤ محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وجاري إجراءات  العرض على النيابة العامة.
 

التزام مخالفات حملات مخالفين السلع التموينية بطاقات التموين البطاقات التموينية فارق نقاط الخبز الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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