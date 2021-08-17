الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون: مجلس الأمن يحتاج إلى التصرف بشكل موحد فيما يخص أفغانستان

ماكرون
ماكرون

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مجلس الأمن الدولي يحتاج إلى التصرف بشكل موحد فيما يخص أفغانستان.


وقال الرئيس الفرنسي - في كلمة أوردتها قناة "فرانس 24" - إن الوضع في أفغانستان "تدهور بصورة سريعة للغاية"، مضيفا أن أولوية فرنسا في الوقت الراهن هي حماية مواطنيها في أفغانستان إلى جانب المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع فرنسا، معربا عن شكره للدبلوماسيين الفرنسيين والحلفاء الأمريكيين على دعمهم لعمليات إجلاء المواطنين الفرنسيين.


وأكد أن نشطاء حقوق الإنسان والفنانين والصحفيين الأفغان معرضون للتهديد بسبب عملهم، مؤكدا أن باريس ستدعمهم "لأن هؤلاء يشاركوننا قيمنا وسنفعل كل ما بوسعنا لأجلهم".


وأضاف ماكرون أن بلاده ستعمل مع حلفائها والاتحاد الأوروبي لمواجهة الإرهاب بكل أشكاله، منوهًا بأن الإرهابيين في أفغانستان سيحاولون الاستفادة من انعدام الاستقرار في البلاد.


وأشار ماكرون إلى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، واتفق الجانبان على اتخاذ قرارات مشتركة قريبا، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات دبلوماسية وسياسية بشأن أفغانستان.


وتابع: "لا يمكن لأفغانستان أن تصبح مركزا للإرهاب.. نحتاج للعمل معا لنواجه الإرهاب وهؤلاء الذين يدعموه"، مؤكدا أن فرنسا لن تدخر جهدا في التأكد من أن تعمل روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا في هذا الصدد.


ولفت ماكرون إلى أن حالة عدم الاستقرار في أفغانستان ستزيد من حركة المهاجرين إلى أوروبا، مشددا على أن فرنسا ستستمر في أداء واجبها لحماية الأشخاص "الأكثر خوفا"، مستدركا بالقول إن أوروبا لن تستطيع وحدها تحمل مسئولية الوضع الحالي في أفغانستان.


وقال: "الشعب الأفغاني سيواجه عدة تحديات خلال الأشهر المقبلة، الشعب الأفغاني لديه الحق في أن يعيش في أمان واحترام متبادل، المرأة الأفغانية لديها الحق في أن تعيش بحرية وكرامة.. مصير أفغانستان بيدها، لكننا سنبقى إلى جانب أفغانستان وسندعم المجتمع المدني الأفغاني ونحمي هؤلاء الذين نستطيع حمايتهم".


وأشار إلى أن التدخل الأمريكي بدأ منذ 20 عاما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، إذ رفضت طالبان في ذلك الوقت تسليم "أسامة بن لادن".


ونوَّه ماكرون بأن بلاده انخرطت عسكريا في أفغانستان لمدة 13 عاما من 2001 إلى 2014، وكان الهدف من ذلك هو محاربة الإرهاب، مؤكدا أن بلاده لن تنسى جنودها الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا خلال هذه الأعوام.

حماية الاتحاد أمن تعاون أفغانستان الولايات المتحدة روسيا فرنسا رئيس الوزراء روسي حقوق الانسان الوزراء المواطنين مجلس الأمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات القتل والتطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة