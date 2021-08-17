الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير المعادن السودانى يبحث مع نظيره الغانى التعاون المشترك

وزير المعادن السوداني
وزير المعادن السوداني محمد بشير ابونمو

بحث وزير المعادن السوداني محمد بشير أبو نمو، مع وزير الأرض والموارد الطبيعية الغاني دانا أددو دانكوا، التعاون المشترك، والسبل الكفيلة للنهوض بقطاع المعادن في البلدين.


وقال أبونمو - في بيان صحفي  إنه وقف - خلال زيارته الحالية إلى مدينة أكرا- على التجربة الغانية في البحث والاستكشاف والتنقيب عن المعادن والثروات والموارد الطبيعية، والمراحل التي تمر بها عملية الاستكشاف، وصولا إلى منح التراخيص للشركات المختلفة.


وأشار أبو نمو إلى العرض الذي تلقاه من المؤسسات العاملة في قطاع المعادن والموارد الطبيعية بدولة غانا والتي تناظر الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، ممتدحا في هذا الصدد التجارب الناضجة والتطور الكبير الذي يشهده قطاع المعادن في غانا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2803 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى يوم أمس، الذي شهد تسجيل 11 إصابة مؤكدة 9 منها في ولاية الخرطوم، بدون تسجيل أي وفيات.

 

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان له، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 37 ألفا 543 إصابة، لافتا إلى أن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي الخرطوم التي سجلت 24 ألفا و 791 إصابة، و1139 إصابة.

 

وأضاف تقرير وزارة الصحة أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بلغ عددهم 31 ألفا و 473 شخصا.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.


يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

تعاون السودان غانا سودانى صحفي الأرض خلال وصول نقيب انا التعاون المشترك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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