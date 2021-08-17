الولايات المتحدة: انخفاض نهر كولورادو

أعلنت الحكومة الأمريكية عن حدوث انخفاض في مياه نهر كولورادو للمرة الأولى، بما أدى إلى خفض استهلاك المياه للولايات الواقعة في الجنوب الغربي من الولايات المتحدة.



وقال المكتب الأمريكي للاستصلاح الزراعي في أحدث تقرير لتوقعاته الشهرية والذي نشر، إن هذا التراجع قد يستمر حتى العام المقبل.



وشهدت بحيرة ميد، التي تعد أكبر خزان للمياه في الولايات المتحدة من حيث الحجم، تراجعًا ينذر بالخطر هذا العام تأثرا بحالة الجفاف الناجمة عن التغير المناخي.



وبلغ منسوب المياه في البحيرة 1067 قدما فوق سطح البحر وبامتلاء بلغ 35 % ، ليصل خزان النهر إلى أدنى مستوياته منذ أن تم ملء البحيرة بعد اكتمال بناء سد هوفر خلال الثلاثينيات من القرن الماضي.



وقال الدكتور براد أودال عالم المياه والمناخ بجامعة كولورادو، إن ما حدث أمر خطير وكنا نخشى حدوثه منذ أكثر من عقد من الزمن.



وتزود بحيرة ميد المياه لنحو 25 مليون شخص في ولايات أريزونا ونيفادا وكاليفورنيا ومكسيكو ومن المتوقع أن يؤثر هذا النقص في المياه على الزراعة والاستعمالات المحلية للمياه.

وعلى صعيد آخر، أعربت الولايات المتحدة عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية هايتي ،جرّاء الزلزال المدمر الذي أسفر عن مئات القتلى والجرحى والمفقودين.

وجاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع رئيس وزراء هايتي أرييل هنري جددت خلالها دعم واشنطن لهايتي خلال هذه الفترة العصيبة.

وشددت شيرمان على دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القيادي في دعم جهود المساعدة الأمريكية في أعقاب هذه المأساة، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالفعل بتخصيص الموارد لدعم استجابة هايتي الطارئة.

وكانت أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الكاريبية يوم السبت إلى 1297 قتيلًا، وعدد المصابين إلى أكثر من 5700.

وأضافت الوكالة: "كثير من الناس في عداد المفقودين وعدد أكبر تحت الأنقاض".