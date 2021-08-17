الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل (صور)

محمد رمضان ومسؤول
محمد رمضان ومسؤول الملف الاعلامي للحفل

يتابع النجم محمد رمضان كواليس تجهيزات المسرح الذي يقام عليه حفله في منطقة الساحل الشمالي وبالأخص في منطقة جولف بورتو مارينا وهو الحفل الذي يحمل عنوان "أقوى حفل في الساحل".

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محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل


وأكد منظمي الحفل كل من شركة "تذكرتي" ومحمود الشيخ ونبيل السويسي، في تصريحات خاصة، أن تواجد النجم محمد رمضان بشكل مستمر في البروفات لمتابعة الأمور النهائية؛ تمهيدًا لتقديم الحفل يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس.

محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل


وكشف منتج الحفل أحمد مراد عن كواليس حصرية لحظة تواجد محمد رمضان أمام المسرح، حيث فور وصوله التف عليه الجمهور وكل سكان جولف بورتو مارينا من أجل التقاط الصور معه التغطية الإعلامية وديع عزمي.

محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل

يذكر أن آخر أغنية قد طرحها الفنان محمد رمضان هي أغنية "ثابت" والتي حققت ملايين المشاهدات عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بينما يستعد" رمضان" لإطلاق أغنية جديدة تحمل اسم "على الله" والتي قام بتصويرها مع عرب منطقة مطروح والعلمين.

محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل

وكانت آخر أعمل الفنان محمد رمضان هو مسلسل "موسى" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وحقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب والفنانة هبة مجدي والفنان صبري فواز والفنانة فريدة سيف النصر والفنان منذر رياحنة والفنان سيد رجب وكل من أحمد محارب والراحل الفنان محمد ريحان، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة.

محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل

ويستعد الفنان محمد رمضان خلال الأسابيع القليلة المقبلة في قراءة عدد من السيناريوهات المختلفة للظهور بعمل درامي في شهر رمضان المقبل.

محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل
محمد رمضان يتابع تجهيزات أقوى حفل فى الساحل
الاعلام جديدة جديد خلال عمل تصوير رمضان صور على حفل جمهور قنا رامي عرف طلا الف الماضي محمد سلامة وصوله الفنان محمد ناصر عبدالرحمن موس عبد لأي لتغطية العلمى

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