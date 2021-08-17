الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تهديد أحد المواطنين من قِبل بعض الأشخاص

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن منشور تضمن تضرر صاحب الصفحة من بعض الأشخاص دائمي التهديد له بالإيذاء.

 

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من تحديد صاحب الصفحة المشار إليها وتبين أنه صاحب بازار بالممشى السياحي بمدينة الغردقة.

 

بسؤال الشاكي قرر اتهام صاحب بازار بذات المنطقة وإثنين من العاملين لديه بإستمرار مضايقته وتهديده بالإيذاء بسبب خلافات على "الزبائن"، وقد تم إستدعاء المشكو في حقهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض له وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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