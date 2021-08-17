السودان: مقتل جندى وإصابة 3 آخرين فى هجوم بغرب كردفان

أعلنت اللجنة الأمنية بولاية غرب كردفان (جنوبي السودان)، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين في هجوم مسلح استهدف سيارة تابعة للورشة المركزية لصيانة سيارات قوات الدعم السريع، كانت في طريقها من الفاشر (عاصمة شمال دارفور غرب السودان) إلى الخرطوم.



وأوضحت اللجنة الأمنية، في بيان صحفي نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن السيارة كان على متنها 4 جنود، وتعرضت لاعتداء من مجموعة مسلحة أغلقت الطريق القومي (الأبيض - الفاشر).



وأدانت اللجنة الاعتداء، لافتة إلى أنه ما زال البحث جاريا عن الجناة.



وشددت اللجنة على فرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والقبض على كل المتورطين وتقديمهم للعدالة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 2803 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، حتى يوم أمس، الذي شهد تسجيل 11 إصابة مؤكدة 9 منها في ولاية الخرطوم، بدون تسجيل أي وفيات.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان له، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ 37 ألفا 543 إصابة، لافتا إلى أن الولايات الأكثر تضررا من الجائحة هي الخرطوم التي سجلت 24 ألفا و 791 إصابة، و1139 إصابة.

وأضاف تقرير وزارة الصحة أن الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس بلغ عددهم 31 ألفا و 473 شخصا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.