القبض على مالك «النسانيس» الهاربة بحدائق الأهرام

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على مالك "النسانيس" الهاربة، والتي أثارت ذعر سكان حدائق الأهرام خلال الساعات الماضية.

وكشفت التحريات عن ن قرود هربت من شقة الشاب الذي تم ضبطه مستغلين فتح أحد النوافذ، لافتة إلى أنه تجري الآن مناقشته حول مدى سلامة إجراءاته لتربية تلك النوعية من الحيوانات، بينما مازالت محاولات مطارة "النسانيس" الهاربة، حيث تم اللجوء إلى استدراجهم بـ"موز مخدر" ليتمكنوا من السيطرة عليهم، في حين وضع الأطباء البيطريين واخصائي حديقة الحيوان نسبة معينة من الدواء لتخديرهم دون الأضرار بصحتهم أو قتلهم.

وشهدت منطقة حدائق الأهرام انتشار أمني بعد تعدد شكاوى من قاطني الهضبة بمشاهدة قرود "نسانيس" تتجول بشرفات العقارات وعلى الأشجار.

ورصدت الأجهزة الأمنية بالجيزة تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي وبلاغات من أهالي حدائق الأهرام بمشاهدة قرود "نسانيس" تجولوا بعدة مناطق في عدة شوارع.

وتم إخطار الطب البيطري والاستعانة بمختصين للتعامل مع تلك النوعية من الحيوانات للأمساك بهم، حيث أشارت التحريات الأولية ان "نسناسين" إحدهما كبير والأخر صغير.

وأكد مصدر بمحافظة الجيزة، أن مالك "النسانيس" يمتلك محلًّا لبيع الحيوانات، وكان لديه عدد 2 "نسناس" بالبيت استطاعا الهرب من المنزل مما أثار رعب سكان المنطقة ظنًّا منهم أنهما قرود.

وأضاف المصدر، أنه تم التنسيق مع حديقة الحيوانات لإعادة "النسانيس" لحديقة الحيوان، وذلك بعد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر "نسانيس" في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بعد أن فوجئ السكان بوجودها تقفز عبر البلكونات وشرفات المنازل آخذين الأمر على محمل السخرية.