الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار الريال السعودى بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

يرصد «الدستور» سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، حيث واصل استقراره وسط توقعات بارتفاعه الفترة المقبلة مع بدء استقبال أفواج المعتمرين.

ووفقًا لآخر تحديث لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري، سجل الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء مقابل 4.19 للبيع، فيما سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.19 للبيع جنيه، وسجل الريال السعودي في بنك CIB  4.16  للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.15 جنيه للبيع.

وجاءت مستويات شراء وبيع العملة السعودية في شبكة بنك HSBC أمام الجنيه 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وجاء سعر صرف الريال داخل بنك عوده  عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

الأسواق 

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة باللون الأحمر، ليعاود تراجعه،  في ظل هبوط 3 قطاعات كبرى، وسط ارتفاع بحركة التداولات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعًا بنسبة 0.26% فاقدًا 29.78 نقطة من رصيده، وصل بها إلى مستوى 11,321.85 نقطة، وارتفعت قيمة التداول إلى 6.69 مليار ريال،  وفي المقابل لم يرتفع سوى 4 قطاعات أبرزهم البنوك بنسبة 0.16%.

العمرة
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 60 ألف معتمر موزّعين على ثماني فترات تشغيلية، لتصل إلى مليوني معتمر شهريًا.

وستصدر تصاريح العمرة حصرًا من خلال تطبيقي "اعتمرنا" و"توكّلنا"، بحسب ما أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط الذي دعا إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة لسلامة المعتمرين والعاملين على خدمتهم ومنع انتشار فيروس كورونا ومتحوّراته.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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