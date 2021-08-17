الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

4 آلاف مشاهد لمواهب الأوبرا وفريق وسط والبلد بمهرجان القلعة

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

أكد أطفال وشباب مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا أنهم حراس الفن والطرب العربي بعد تألقهم في الحفل الذى أقيم على مسرح المحكى وحضره 4 آلاف مشاهد ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء.

وبرزت خلال الحفل خصوبة أرض مصر الإبداعية وقدرة أبنائها الواعدين على إعلاء راية صون الهوية الفنية وتضمن باقة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها زى ما هى حبها، أغلى اسم فى الوجود، يا حلو ناديلى، عطشان يا أسمرانى، إن كنت ناسى، يا وابور قوللى، على بلد المحبوب، ساكن فى حى السيدة، ع اليادى، امتى الزمان، يونس، صوت الجماهير، على اسم مصر، إذا مصر قالت، مصر هى أمى.

كما أشعل فريق وسط البلد المسرح حيث استلهم طموحات ومشاعر الأجيال الجديدة فى مجموعة من الأعمال الغنائية التى تناولت قضايا الشباب المعاصر وحققت نجاحًا ملحوظًا وكونت قاعدة جماهيرة عريضة كان منها قربيلى، وسط البلد، أنتيكة، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار وغيرها من المؤلفات التي لاقت الاستحسان وتفاعل معها الحضور.

يذكر أن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تقام وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم.

وتقام فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور ببوابات التعقيم.

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
مهرجان القلعة
نادي وسط البلد هي أمي بعد ابو النهار باب ورونا تألق مواجهة فيروس كورونا مهر حضور اسم مصر مركز تنمية المواهب

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وائل لطفي

صاحب الرؤية

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