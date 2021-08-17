الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة المنوفية: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمركز الصحى فى شبين الكوم

الدكتورة رانيا حسين
الدكتورة رانيا حسين في مراكز تلقى لقاح كورونا

أكدت الدكتورة رانيا حسين مديرة المركز الصحي بشبين الكوم، أن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩يستهدف الفئة العمرية المستحقة من عمر ١٨ عام فأكثر.

 

وقالت إن المركز الطبي قام بجهود مكثفة لتطعيم المواطنين والمترددين عليه، بمختلف مراكز ومدن محافظة المنوفية بلقاح فيروس كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

 

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية دكتور فيصل جودة بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

 

وذكر أن العمل يتم في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ مع تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشيرا إلى أن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتابع على مدار الساعة مراكز  تطعيم لانتظام سير العمل و تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ للمواطنين الراغبين في استخراجها بمركز التطعيم. 

 

وقام وكيل صحة المنوفية بالتأكد من تطعيم المسافرين، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز التطعيم، كما شارك وكيل الوزارة الفرق الطبية في تطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للمواطنين بالمركز.

 

وأشار الدكتور محمد عطوة مدير الإدارة الطبية بالسادات أن المتابعة على مراكز اللقاح مستمرة على التوالي وأنه يوجد (١٢) مركز لتطعيم المواطنين بالمحافظة، و (٥) مراكز لتطعيم المسافرين بالخارج حتي الآن، والتي تم تشغيلها تيسيراً عليهم من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، من المواطنين بمحافظة المنوفية والذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg المخصص من وزارة الصحة والسكان.

المنوفية وزارة محافظة وزارة الصحة انتظار عمل دكتور للحصول لقاح فيروس كورونا احترازية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

قرار عاجل من وزير التعليم عقب تسريب نتيجة الثانوية لأبناء النواب

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية يطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من سياسات القتل والتطهير العرقي

الخارجية الفلسطينية: إقامة بؤرة استيطانية جنوب الخليل دليل على فشل مجلس الأمن

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة