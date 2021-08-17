صحة المنوفية: استمرار تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمركز الصحى فى شبين الكوم

أكدت الدكتورة رانيا حسين مديرة المركز الصحي بشبين الكوم، أن تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩يستهدف الفئة العمرية المستحقة من عمر ١٨ عام فأكثر.

وقالت إن المركز الطبي قام بجهود مكثفة لتطعيم المواطنين والمترددين عليه، بمختلف مراكز ومدن محافظة المنوفية بلقاح فيروس كورونا، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية دكتور فيصل جودة بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وذكر أن العمل يتم في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ مع تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مشيرا إلى أن الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يتابع على مدار الساعة مراكز تطعيم لانتظام سير العمل و تطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد، واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ للمواطنين الراغبين في استخراجها بمركز التطعيم.

وقام وكيل صحة المنوفية بالتأكد من تطعيم المسافرين، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشدداً علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلى مقدمي الخدمة بمركز التطعيم، كما شارك وكيل الوزارة الفرق الطبية في تطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للمواطنين بالمركز.

وأشار الدكتور محمد عطوة مدير الإدارة الطبية بالسادات أن المتابعة على مراكز اللقاح مستمرة على التوالي وأنه يوجد (١٢) مركز لتطعيم المواطنين بالمحافظة، و (٥) مراكز لتطعيم المسافرين بالخارج حتي الآن، والتي تم تشغيلها تيسيراً عليهم من مشقة السفر، للفئات المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، من المواطنين بمحافظة المنوفية والذين قاموا بالتسجيل علي الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg المخصص من وزارة الصحة والسكان.