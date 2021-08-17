نائب وزير السياحة والآثار: نعمل على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إن المصريين في الخارج هم القوى الناعمة التي نرغب في التعامل معها بشكل كبير حتى تكون الذراع التنشيطية للسياحة المصرية بالخارج.

وأضافت شلبي، في تصريحات لها: "نعمل على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية من خلال ما تملكه من مقومات بشرية وسياحية متنوعة والمحافظة على الإرث المصري الفريد للأجيال القادمة، فاستراتيجية الوزارة كان يرعاها الرئيس بنفسه في افتتاح مشروعات كثيرة أثرية وسياحية، وكانت تلقى اهتمام الرئاسة نفسها ورئيس الوزراء".

وتابعت: "الملفات الهامة التي نعمل عليها حاليًا هو الترويج لسياحة اليخوت، فلدينا اتجاه كبير لوضع مصر على خريطة سياحة اليخوت"، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير لم يتحدد بعد موعد فتحه، ولكن جاري العمل على تجهيزه بالقطع البديعة، وهناك 5000 قطعة لتوت عنخ آمون سيتم عرضها في المتحف المصري الكبير.

وأوضحت أن المتحف قد لا يكون أكبر متحف في العالم من حيث القطع ولكنه أكبر متحف يتم فيه عرض قطع أثرية من البلد التي يمثلها، مؤكدة أن مقومات مصر السياحية الأساسية هو الموقع الاستراتيجي الفريد وتمتعها بمناخ معتدل، ما يؤدي إلى جذب السياح من دول كثيرة مصدرة للسياحة، مشيرة إلى أن مصر تمتلك 7 مواقع لليونسكو مسجلة دوليًا وعالميًا، مضيفة: "الفترة الماضية قدمنا دعوة لمروجين وفنانين كبار إلى مصر، ولن نجد محفلًا أفضل من هذا للعمل على هذه الأنشطة".

يشار إلى أن مصر قد استانفت الحركة السياحية في يوليو 2020 بعد توقف دام نحو 4 أشهر إثر تداعيات فيروس كورونا، ومنذ ذلك التوقيت وتتوافد الأفواج السياحية من كافة دول العالم وعلى رأسها دول أوكرانيا وبيلاروسيا والتشيك وكازاخستان وبولندا، كما بدأت إسبانيا فى التوافد على الأقصر، ومؤخرًا عاد من جديد السوق الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة.