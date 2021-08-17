سعر الدينار الكويتى الثلاثاء 17-8-2021 فى البنوك

تراجع سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021 أمام الجنيه المصرى فى مستهل التعاملات لدى البنوك المصرية للبيع والشراء بعد سلسلة تراجعات خلال الأسبوع الماضى، كما استقرت أسعار معظم العملات الأجنبية عند مستوياتها السابقة دون تغيرات حادة صعودًا أو هبوطًا.

سعرالدينار الكويتى اليوم الثلاثاء

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء ما بين 48.430 جنيه – 52.0400 جنيه للشراء و52.309 جنيه - 52.384 جنيه للبيع تبعًا لاختلاف البنوك، حيث ارتفع سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى من 52.0452 جنيه لـ 52.0400 جنيه للشراء، كما تراجع سعر البيع من 52.3878 جنيه لـ 52.3835 جنيه، وارتفع سعره بالبنك الأهلى المصرى من 49.306 لـ 49.321 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع من 52.309 جنيه لـ 52.311 جنيه للبنكنوت، وارتفع سعر الشراء من 49.306 جنيه لـ 49.321 جنيه وارتفع سعر البيع من 52.309 جنيه لـ 52.311 جنيه تحويل".

سعر الدينار الكويتى فى البنوك

وارتفع سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر من 49.316 جنيه لـ 49.325 جنيه للشراء وارتفع السعر من 52.293 جنيه لـ 52.311 جنيه للبيع "بنكنوت"، وارتفع سعر الشراء من 49.321 جنيه لـ 49.330 جنيه ومن 52.293 جنيه لـ 52.311 جنيه للبيع تحويل، سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 49.313 جنيه للشراء مقابل 52.384 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 48.430 جنيه للشراء و52.3400 جنيه للبيع.

يشار إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج كانت قد ارتفعت لـ 7.5 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 7 مليارات دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجلت التحويلات الخاصة ارتفاعًا إلى حدود 7.441 مليار دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 6.876 مليار دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، بينما تراجعت التحويلات الرسمية لـ -283.4 مليون دولار خلال الربع الثانى من عام 2020-2021 مقابل 71.7 مليون دولار خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.