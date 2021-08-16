اتفاقيات تعاون وبورصة سلع.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الاثنين، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

وقع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اتفاقية تعاون مع جامعة أسوان في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية.

https://www.dostor.org/3541618

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وبدر عثمان مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة ميدانية لجامعتي الإسكندرية ومطروح، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعتين، المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 21/2022.

https://www.dostor.org/3541765

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تعزيز التقدير الاستثمارى للعام المالى 2021-2022 بمبلغ 350 مليون جنيه لحماية المناطق الساحلية المهددة فى ظل تنامى الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وما يصاحبها من ارتفاع منسوب سطح البحر وزيادة كثافة العواصف البحرية.

https://www.dostor.org/3541548

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالعلمين والساحل الشمالى، بالتنسيق مع وزارتى العدل والداخلية، لتقديم خدمات التوثيق وإصدار بطاقات الرقم القومى للمواطنين فوريًا، وخدمات الإصدارات الخاصة بالأحوال المدنية مثل شهادات الميلاد، الوفاة، قسيمة الزواج والطلاق.

https://www.dostor.org/3541721

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تطور أسعار مواد البناء بمختلف أنواعها خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه من العام نفسه والشهر المناظر من العام السابق، وذلك باعتباره المرجعية الرئيسية لمعادلة احتساب فروق الأسعار.

https://www.dostor.org/3541456

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من السلع تامة الصنع لـ 7.026 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 5.052 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.9 مليار دولار.

https://www.dostor.org/3541682