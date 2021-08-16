الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء صرف الدعم النقدى «تكافل» لأكثر من 2 مليون مستفيد.. غدًا

تكافل
تكافل

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا الثلاثاء، صرف الدعم النقدي "تكافل" لأكثر من 2 مليون و114 ألفا و189 مستفيدا.

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الإلكتروني، أن تكافل هو مساعدة مالية تمنح للأسر من سن صفر حتى 18 سنة، كما تمنح للمرأة التى هجرها زوجها، وبلغ عدد المستفيدين منه 2 مليون و114 ألفا و189، فيما يخصص كرامة للأفراد المُسنين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، والأشخاص ذوي الإعاقة ويبلغ عدد المستفيدين منه مليون و304 آلاف و885 مستفيدا.

شروط استمرار دعم تكافل 

-استمرار الاولاد فى التعليم شرط أساسي لدعم تكافل.


-ضرورة انتظام الاولاد والبنات فى المدرسة كل يوم  بدون غياب  80% حضور على الأقل حتى يستمر الدعم. 


-الأبناء المتعلمون يمكن أن يجدوا  مستقبلا، وفرص عمل أسهل من غير المتعلمين.


الأولاد المتعلمون لهم شخصية وكرامة وسط العائلة والمجتمع.


-جميع الوظائف والمهن تتطلب على الاقل  شهادة محو الأمية.

 

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،  أن الرئيس أوصى بدعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية لتحقيق مبدأ تكافو الفرص التعليمية للطلاب غبر القادرين حتى لا يحرم أحدا من المزايا التعليمية بسبب فقره أو إعاقته.

وأضافت أنه سيتم مساعدة الطلاب فى الحصول على أجهزة تعويضية وسماعات أو أجهزة لاب توب ناطقة حتى لايحرك ذوي الإعاقات الشديدة من التعليم. 
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفعيل الموقع الإلكتروني للوزارة لاستعلام المواطنين عن أسماء المقبولين عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، فى خطوة تستهدف التيسير على المواطنين عن أسمائهم او مساعدتهم فى تقديم شكاوى إلكترونية.

الجامعات المواطنين وزيرة التضامن طلاب الجامعات ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي فيروس كورونا برنامج تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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