رجائي عطية يصدر قرارا بشأن النادي النهري للمحامين بالعجوزة

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة تكون مهمتها تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وحرصا على إنجاز أعمال تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة التابع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية؛ بالشكل اللائق بالزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة وبما يحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجموع المحامين.

وتتشكل اللجنة من المحامين الآتي أسماؤهم متطوعين بلا أجر:

فتحي محمد عبدالشافي المحامي بالنقض رئيساً.

عبدالله حسنين أحمد المحامي بالنقض نائباً للرئيس.

عادل قرني السيد المحامي بالنقض عضواً.

ثناء دسوقي أحمد المحامية بالنقض عضواً.

أحمد عبدالمعز قاسم المحامي بالنقض عضواً.

محمد فتحي أبو فاطمة المحامي بالنقض عضواً.

كريم محمد فتحي البهنساوي المحامي عضواً عن الشباب و ممثلاً لمجلس النقابة الفرعية لشمال الجيزة.

وذلك على أن تتولى اللجنة المهام الآتية:

اولاً: إعداد دراسة ورؤية اللجنة لأعمال التطوير المقترحة في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الإدارية المختصة على أن تنتهي اللجنة من هذه الدراسة في موعد غايته أسبوعان من تاريخ أول اجتماع لها.

ثانياً: في ضوء الدراسة المشار إليها تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة علنية عامة بعد الاعلان عنها بين المكاتب والشركات المتخصصة لعمل الرسومات الهندسية اللازمة والتصاريح والتراخيص وما يليها من أعمال التنفيذ والإشراف عليها.

ثالثاً: متابعة جميع الأعمال حتى تمام التنفيذ والتسليم.

رابعاً: يقوم عبدالمجيد هارون أمين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين بتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة للتعاقد والتنفيذ بمجرد إتمام البت والترسية على أن يشارك سيادته مع اللجنة في أعمال البت والترسية.

خامساً: تتولى اللجنة أعمالها بالتنسيق مع لجنة الأندية بالنقابة العامة للمحامين ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من السادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة أو أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو المكتب الفني لنقيب المحامين لمساعدتها وتسهيل مهامها في إنجاز أعمالها.

على أن تدعى اللجنة الى الاجتماع مع نقيب المحامين بمقر النقابة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021.