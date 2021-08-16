الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا تسجل 9169 إصابة جديدة بكورونا و65 وفاة

كورونا في كوبا
كورونا في كوبا

أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية، الإثنين، تسجيل 9169 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 526 ألفا و837 إصابة.

وقال المدير الوطني لقطاع الأوبئة بوزارة الصحة العامة الدكتور فرانسيسكو دوران، وفقًا لوكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية- إنه تم أيضا تسجيل وفاة 65 مريضًا بسبب مضاعفات هذا الفيروس، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 4088 حالة.

أضاف أن هناك 42 ألفا و42 حالة نشطة، من بينها 4888 حالة في المستشفيات للعلاج من الفيروس، حيث توجد 337 في حالة خطيرة و109 في حالة حرجة.

هافانا كوبا كورونا الصحة الكوبية

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