كبير المسؤولين الطبيين في أيرلندا: نراقب بقلق الوضع الوبائي في البلاد

أكد كبير المسؤولين الطبيين في وزارة الصحة الأيرلندية الدكتور توني هولوهان أن السلطات الصحية تراقب بشيء من القلق الوضع الوبائي في البلاد في ظل ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، وقدرتها على الانتشار بسرعة كبيرة بين الأفراد.

وقال هولوهان - في تصريحات نقلتها صحيفة (ذا جورنال) الأيرلندية، اليوم /الاثنين/ - "إن متغير دلتا تمكن من استعادة موطئ قدم له هنا في أيرلندا، مما يعرضنا جميعًا للخطر، في ظل زيادة حركة التنقل والاتصالات الاجتماعية بين الأفراد".

وشدد على ضرورة حصول المواطنين على اللقاحات المضادة للفيروس حتى تتمكن الدولة من مواصلة التقدم في إعادة فتح جميع القطاعات وتعافي الاقتصاد.. وحث الشعب الأيرلندي على تلقي التطعيم، مؤكدًا أنه من المهم جدًا تلقي الأشخاص جرعتهم الثانية من اللقاح بمجرد استدعائهم لذلك.

وأضاف: "أطلب من الناس توخي الحذر واتباع نصائح الصحة العامة عن كثب خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما في الفترة التي تسبق إعادة فتح المدارس في سبتمبر المقبل".

وفي سياق متصل، سجلت السلطات الصحية في أيرلندا اليوم 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 326 ألفا و305 حالات على مستوى البلاد، فيما استقرت حصيلة الوفيات عند 5059 حالة مع عدم تسجيل وفيات جديدة، بينما هناك 208 حالات في المستشفيات من بينهم 51 حالة خطيرة.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.