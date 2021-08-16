«التعليم العالي» تتسلم نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل لتحديد الحدود الدنيا

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ستتسلم نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١، بداية الأسبوع المقبل، للبدء في العمل على المجمع التكراري للنتيجة، لتحديد شرائح نسب النجاح، ووفقا عليها سيتم تحديد الحد الأدنى لقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات.

وقال المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن انخفاض المجاميع هذا العام سيكون سبب وراء انخفاض الحد الأدني للقبول بالمرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات.

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، غدا الثلاثاء.

وينقل التلفزيون المصري وقائع مؤتمر إعلان النتيجة فى تمام الساعة الواحدة ظهر غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى البث المباشر عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، في حضور وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم ارسال البيانات الخاصة بهم إلى مواقع مجهولة على الفيس بوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة، النتيجة لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية يوم الخميس المقبل .