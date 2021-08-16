الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسميا.. إعلان نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ غدا بمؤتمر صحفي

طارق شوقي
طارق شوقي

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، غدا الثلاثاء.

وينقل التلفزيون المصري وقائع مؤتمر إعلان النتيجة في تمام الساعة الواحدة ظهر غدا الثلاثاء، بالإضافة إلى البث المباشر عبر صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوتيوب، في حضور وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان  نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم ارسال البيانات الخاصة بهم الى مواقع مجهولة على الفيس بوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، ان قائمة الأوائل، تعدد 40 طالب وطالبة على مستوى الشعب.

وأكد المصدر، أن الفتيات يتصدرن قائمة الأوائل، مشددا على أن نسبة النجاح تقترب من العام ولكن هناك انخفاض واضح في المجاميع.

وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذير لطلاب الثانوية العامة بعدم إرسال البيانات الخاصة بهم إلى مواقع مجهولة على الفيسبوك والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

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