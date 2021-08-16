الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز عن أحداث أفغانستان: «احمدوا الله على نعمة الجيش المصرى»

جريدة الدستور

نشر الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة «الدستور» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كلمات في مدح الجيش المصري خاصة بعد الأحداث الأخيرة في أفغانستان، في مقارنة بين معاملة جيش مصر الباسل مع مواطنيه وبين ما فعله الجيش الأفغاني.

وقال الدكتور محمد الباز: «عن نعمة الجيش المصري أدامها الله، هل رأيتم الصور والفيديوهات التى بثتها وكالات الأنباء والقنوات العالمية عن الأفغان الذين فروا هاربين من بلادهم بعد أن وضعت طالبان يدها على كامل أفغانستان».

 

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