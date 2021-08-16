الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تسجل 343 إصابة و4 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الكويت
الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 406 آلاف و883 إصابة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في تصريح، اليوم /الاثنين/، أوردته وكالة الأنباء الكويتية - إلى شفاء 620 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 397 ألفا و867 حالة، لافتا إلى تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 2393 حالة وفاة.
 

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

الكويت كورونا الصحة الكويتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

10 مستبعدين من قائمة الأهلى فى مباراة طلائع الجيش

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2021.. ورابط الدستور للنتيجة برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

مفاجأة فى صورة «نيللى كريم مع ولادها» فى حفل زفافها

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟