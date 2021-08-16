الكويت تسجل 343 إصابة و4 حالات وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 406 آلاف و883 إصابة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في تصريح، اليوم /الاثنين/، أوردته وكالة الأنباء الكويتية - إلى شفاء 620 حالة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 397 ألفا و867 حالة، لافتا إلى تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 2393 حالة وفاة.



يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.